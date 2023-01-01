Илон Маск. В погоне за мечтой. Александр Немиров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Мы живем в мире, где возможно всe, стоит только захотеть и начать делать!.. Мечтайте. Чем выше ваша планка, тем выше вы окажетесь», – говорит Илон Маск. Куда же привели мечты его самого? Он – генеральный директор и основатель ракетостроительной компании SpaceX и автомобилестроительной Tesla Motors, а также президент SolarCity – крупнейшей американской компании, работающей в области возобновляемых источников энергии. Он создал самый лучший в мире электромобиль и строит ракеты, которые летают к Международной космической станции. Он собирается перевести энергетику на солнечные батареи и отправить экспедицию на Марс. Он – человек-легенда, предприниматель и инженер, с которым мало кто на планете может сравниться. Как бедный эмигрант добился этого? Кто он – гений или авантюрист? В новой книге Александра Немирова описана полная биография самого выдающегося человека планеты. Здесь представлены материалы из личных интервью, зарубежных СМИ и все данные интернет-медиа. Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие в мир Илона Маска! Таких, как он, больше нет.



Илон Маск слушать на видеосервисе Wink.