Илон Маск: изобретатель будущего. Алексей Шорохов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В чeм же секрет успеха Маска – и кто стоит за его успехом? Как ему удалось заработать миллиарды? Действительно ли Илон Маск – автор всех своих изобретений? Правда ли, что «Роскосмосу» не угнаться за SpaceX? Кому выгодно процветание Tesla? Его любят, его ненавидят, на него равняются и его безжалостно критикуют. Илон Маск – пожалуй, одна из самых противоречивых фигур современности. Кто-то называет его визионером, провидцем – и свято верит его обещаниям переселить человечество на Марс. Илон Маск запускает ракеты, производит электрокары, обещает всем глобальный интернет, сверхскоростные междугородние дороги-тоннели и счастливое космическое будущее. Можно ли верить этому человеку? Кто он такой: новый Стив Джобс или преемник Остапа Бендера? Мы попытаемся разобраться, что скрывается за монументальным образом Илона Маска, которого нарекли «изобретатель будущего».



Илон Маск: изобретатель будущего слушать на видеосервисе Wink.