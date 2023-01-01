Иллюзия времени. Экхарт Толле (книга, 2021) слушать онлайн

Мы гонимся за будущим в надежде, что оно не подведет, и когда-нибудь потом, через месяц, с покупкой новой вещи мы точно станем счастливыми. Но это обман нашего сознания. Не уделяя внимания настоящему моменту мы остаемся на поверхности жизни, так и не заглянув в ее глубины, и лишаем себя единственно важного – настоящего. Задача духовного мастера Экхарта Толле – помочь слушателям обрести внутреннюю гармонию и научиться ценить каждую минуту существования. В семинаре «Иллюзия времени» вы узнаете о ловушках, в которые нас заманивает эго и о ложном чувстве живости, создаваемом драмой и страданиями. Экхарт Толле – один из самых влиятельных духовных учителей в мире. В своих учениях он приводит примеры из разных религий, при этом не отождествляясь ни с одной из них. Основа его учений – личный опыт глубокой внутренней трансформации, которая произошла с ним в 29 лет в период глубочайшей депрессии и кардинально изменила всю его дальнейшую жизнь.



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