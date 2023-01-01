Иллюзия семьи. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Иллюзия семьи. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Иллюзия семьи. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Год назад в семье Светланы и Алексея произошло большое горе: погибла дочь. Светлана тяжело переживала утрату, но старалась держаться. В отличие от Алексея, который, после случившегося, начал пить, в результате его здоровье резко пошатнулось. Однажды Светлана, проведывая могилу дочери, встретилась с Валентином, отцом мальчика, который погиб вместе с еёдочерью. Эта встреча закончилась печально. Все, что напоминало Светлане о трагедии, заставляло ее нервничать. Она накричала на Валентина, затем, извинившись, ушла. Светлана страдала в одиночестве, боясь показать мужу свою слабость. Ей казалось, что она должна поддерживать супруга. Но она не знала, как помочь ему обрести желание жить дальше. К тому же Алексей стал упрекать ее в том, что она была сурова с дочерью, возможно, она ее даже не любила! Светлана продолжала заботиться о муже. Однажды, когда мужу стало плохо, она вызвала врача. Так у них в доме появилась Ольга – молодой доктор. Вскоре Ольга стала частым гостем, объяснив, что переживает за состояние Алексея. Больные, не желающие выздоравливать, всегда нуждаются в особом уходе. Светлана долго не замечала того, что происходит в ее семье. Как-то муж сообщил, что Ольга «выбила» ему путевку в санаторий. Он уехал. Волнуясь из-за того, что супруг перестал звонить, Светлана набрала номер Ольги. Та ответила. По доносящимся голосам Светлана поняла, что Ольга находится в том же санатории, что и Алексей. Вечером супруг вернулся домой и сообщил Светлане, что разводится и уходит к Ольге. Квартиру он решил оставить бывшей жене. Светлана не находила себе места. С некоторых пор она начала общаться с Валентином. После ухода мужа, Светлана сблизилась с Валентином, но случившееся показалось ей минутной слабостью. Она объяснила это Валентину, а вскоре выяснилось, что Светлана забеременела от него. Однако к тому времени к Светлане вернулся Алексей. Узнав о беременности жены, он повел себя, как настоящий мужчина: Алексей оставил ей квартиру, и помирил Светлану с Валентином.

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