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Икс или игрек?. Агата Кристи (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Детективы383 мин16+
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Сюжет
Сыщики-любители Томми и Таппенс решают едва ли не самую сложную в их жизни задачу. В затерянном на пустынном побережье Англии пансионе, где обитают старушки, отставные полковники да старые девы, затаились и готовятся к активным действиям против Англии нацистские шпионы. Условно их называют «Икс» и «Игрек». Кто они? Как они выглядят? Как их вычислить? Сложнейшая головоломка дополняется опасными и непредсказуемыми приключениями…
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