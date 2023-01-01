WinkАудиокнигиiКона. Стив Джобс. Уильям Саймон,Джеффри Янг
iКона. Стив Джобс. Уильям Саймон,Джеффри Янг (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Биографии и мемуары1122 мин0+
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Сюжет
Эта книга о самом поразительном человеке в современной истории бизнеса – Стиве Джобсе – великом предпринимателе эпохи высоких технологий, известном своим индивидуализмом, инакомыслием и бунтарским характером. Авторы подробно описали головокружительный взлет молодого человека, очень рано добившегося успеха, и последовавшее за этим стремительное падение, во время которого Стив был изгнан не только из Apple, но и из компьютерной индустрии вообще. Эта книга приобрела скандальную известность еще на этапе ее подготовки к печати. Получив экземпляр рукописи для ознакомления, компания запретила продавать во всех магазинах Apple книги издательства Wiley
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