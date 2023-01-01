Иисус. Все мировые исследования. Сборник
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Иисус. Все мировые исследования. Сборник

Иисус. Все мировые исследования. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Религия и духовная литература373 мин16+

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Сюжет

Книга представляет собой уникальную подборку обзорных работ 40 всемирно известных иудейских и христианских исследователей, представленных на II Принстонско-Пражском симпозиуме по исследованию Иисуса (Princeton-Prague Symposium on Jesus Research). В настоящем издании суммируется значительный прогресс в понимании личности Иисуса и культурно-исторического контекста его общественной деятельности, которого ученые достигли за последние годы благодаря новым методам исследования. Представлены практически все аспекты современных научных исследований Иисуса и его мира. Авторы: Ричард Бокэм, Крейг Эванс, Геза Вермеш, Ульрих Луц, Герд Тайсен, Джеймс Чарлзворт, Брайан Ри, Петр Покорны и другие. Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта.

Иисус слушать на видеосервисе Wink.

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