Иисус. Все мировые исследования. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга представляет собой уникальную подборку обзорных работ 40 всемирно известных иудейских и христианских исследователей, представленных на II Принстонско-Пражском симпозиуме по исследованию Иисуса (Princeton-Prague Symposium on Jesus Research). В настоящем издании суммируется значительный прогресс в понимании личности Иисуса и культурно-исторического контекста его общественной деятельности, которого ученые достигли за последние годы благодаря новым методам исследования. Представлены практически все аспекты современных научных исследований Иисуса и его мира. Авторы: Ричард Бокэм, Крейг Эванс, Геза Вермеш, Ульрих Луц, Герд Тайсен, Джеймс Чарлзворт, Брайан Ри, Петр Покорны и другие. Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта.



Иисус слушать на видеосервисе Wink.