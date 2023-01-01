Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга VI. Смерть и Воскресение. Том 4. Глава 7 Иисус перед иудейскими первосвященниками, Глава 8 Суд Пилата. митрополит Иларион (Алфеев) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

6-я книга, завершающая цикл исследований на тему «Иисус Христос. Жизнь и учение», целиком посвящена событиям, разворачивавшимся в течение нескольких дней и знаменовавшим собой окончание земной истории Иисуса Христа – Сына Божия и Сына Человеческого.Что говорят нам евангелисты о последних днях, часах и минутах Его жизни? Как описывают Его воскресение? Почему их повествования об этих событиях столь существенно разнятся и насколько они достоверны? Почему жизнь Иисуса закончилась столь мучительной и позорной смертью? В чем значение смерти Иисуса для христиан и почему воскресение Христово остается главным праздником христианской Церкви, центральным пунктом христианского богословия? Почему история последних дней земной жизни Христа продолжает двадцать веков спустя оказывать столь мощное духовно-эмоциональное воздействие на миллионы людей? На все эти и многие другие вопросы призвана ответить настоящая книга. Серия «Иисус Христос. Жизнь и учение» состоит из шести книг: «Начало Евангелия», «Нагорная проповедь», «Чудеса Иисуса», «Притчи Иисуса», «Агнец Божий. Иисус в Евангелии от Иоанна», «Смерть и воскресение». Монументальный шеститомный труд призван ответить на главные вопросы об Иисусе Христе: «Что Иисус принес людям и зачем Он нужен современному человеку? Прошло две тысячи лет с тех пор, как Он жил и учил: почему Его образ и проповедь по-прежнему актуальны? Что Иисус может дать нам, живущим в XXI веке, со всеми его сложностями, вызовами, проблемами и трагедиями?» Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС Р17-711-0401.



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