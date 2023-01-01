WinkАудиокнигиИисус Христос. Жизнь и учение. Книга IV. Притчи Иисуса. Глава 5. Иерусалимские притчи. Заключение. Иларион (Алфеев)
Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга IV. Притчи Иисуса. Глава 5. Иерусалимские притчи. Заключение. Иларион (Алфеев) (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература160 мин6+
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Сюжет
Четвертая книга шеститомной серии исследований «Иисус Христос. Жизнь и учение» митрополита Илариона (Алфеева) посвящена притчам Иисуса, содержащимся в трех синоптических Евангелиях – от Матфея, Марка и Луки. И две тысячи лет спустя притчи Спасителя звучат так же выразительно, как звучали для Его современников, погружая мысль читателя в бездонные глубины веры. Притчи в книге разделены на три категории: относящиеся к галилейскому периоду служения Иисуса произнесенные на пути из Галилеи в Иерусалим произнесенные в Иерусалиме в последние дни Его земной жизни.
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