Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга III Чудеса Иисуса. Том 4. Чудеса, связанные с природой. Иларион (Алфеев)
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Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга III Чудеса Иисуса. Том 4. Чудеса, связанные с природой. Иларион (Алфеев)

Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга III Чудеса Иисуса. Том 4. Чудеса, связанные с природой. Иларион (Алфеев) (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература179 мин6+

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О книге

Третья книга шеститомной серии «Иисус Христос. Жизнь и учение» посвящена чудесам Иисуса, описанным в четырех Евангелиях. Чудеса – тот аспект деятельности Иисуса Христа, который при Его жизни вызывал наибольший интерес окружающих. Каждое из евангельских чудес рассмотрено отдельно. При этом все чудеса, в соответствии с принятым в научной литературе принципом, сгруппированы в четыре категории: исцеления изгнания бесов чудеса, связанные с природой воскрешения мертвых. Отдельные главы посвящены первому чуду Иисуса, о котором говорится в Евангелии от Иоанна, и Преображению, о котором повествуют все три синоптических Евангелия.

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Жанр
Учебная и научная литература
Время
179 мин / 02:59

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