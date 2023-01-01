Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга I Начало Евангелия. Том 8. Иисус: образ жизни, черты характера. Иларион (Алфеев) (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Начало Евангелия» является новым произведением митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) и первой в серии из шести книг под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение». Вся серия носит биографический характер, поскольку ее центральной



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