WinkАудиокнигиИисус Христос. Жизнь и учение. Книга I Начало Евангелия. Том 8. Иисус: образ жизни, черты характера. Иларион (Алфеев)
Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга I Начало Евангелия. Том 8. Иисус: образ жизни, черты характера. Иларион (Алфеев) (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература111 мин6+
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Сюжет
Книга «Начало Евангелия» является новым произведением митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) и первой в серии из шести книг под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение». Вся серия носит биографический характер, поскольку ее центральной
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