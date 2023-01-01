Ииссиидиология. Бессмертие доступно каждому. Том 15. Орис Орис
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Ииссиидиология. Бессмертие доступно каждому. Том 15. Орис Орис

Ииссиидиология. Бессмертие доступно каждому. Том 15. Орис Орис (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Религия и духовная литература, Эзотерика1475 мин16+

Сюжет

«Осознанный Путь к Человеческим Мирам „личностного“ Бессмертия». Помимо механизмов работы с собственным Самосознанием, которые приведут людей в Человеческом качестве к личностному осознанному Бессмертию, Орис описывает Миры нашего «Будущего», перспективы проявления приближающихся времён. А для того, чтобы у каждого сложилось понимание собственного Пути, осознание выбора своего духовного развития, автор не просто рисует «радужные» перспективы, но и детально характеризует те препятствия, с которыми каждый из нас может столкнуться и, не заметив или не определив их природу, неосознанно, под влиянием тех или иных причин, отклониться от движения в Человеческом направлении. С помощью этой книги вы сможете определить качества, истинно присущие людям, и сможете выяснить, наконец, как сформировать в себе те качества, которые относятся действительно к Человеческим с большой буквы.

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