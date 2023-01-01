Игры экономических убийц. Джон Перкинс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Экономические убийцы" – это высокооплачиваемые профессионалы, которые обкрадывают страны по всему миру на триллионы долларов. Их методы включают подставные финансовые отчеты, фальсифицированные выборы, вымогательства, секс и убийства. Они играют в древнюю, как мир, игру, которая приобрела новые, ужасающие масштабы в период глобализации. Джон Перкинс раскрыл эту шокирующую тайну в книге «Исповедь экономического убийцы» – рассказе о своей жизни в качестве экономического убийцы, но это всего лишь верхушка айсберга. В новой книге другие экономические убийцы, журналисты и исследователи присоединяются к Перкинсу, приводя огромное количество возмутительных примеров алчности и международной коррупции. В захватывающих деталях они описывают схемы-уловки, которые используют транснациональные корпорации, правительства, влиятельные люди, финансовые институты и квазиправительственные агентства, чтобы обогатиться, прикрываясь масками «иностранной помощи» и «международного развития».



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