Игрок, забравшийся на вершину. Книга 3. Leach23 (книга, 2020) слушать онлайн

«Игрок, забравшийся на вершину» – фантастический роман Leach23, третья книга цикла, жанр ЛитРПГ, боевое фэнтези. 2044 год. Мир игр давно изменился. Самой популярной среди них стала игра VRMMO «Восхождение». Это огромный мир, поделенный на 100 этажей. Каждый этаж – это отдельная безграничная локация с государствами, странами, племенами и разнообразными расами, вмещающая в себя миллионы игроков. Там есть небо и солнце, меняются времена года и течет обычная размеренная жизнь. Цель игры – найти ключ от каждого этажа и добраться до самой вершины. Новых игроков при входе в игру распределяют на один из первых трех этажей. Чем выше этаж, тем выше уровень монстров. Уилл Томсон, присоединившись к игре, не сразу понял, что оказался на своем этаже совсем один. Но когда он взял задание на убийство крыс, самых первых монстров любого новичка… «Проклятая крыса: уровень 46»



Игрок, забравшийся на вершину слушать на видеосервисе Wink.