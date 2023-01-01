Игрок. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Федор Михайлович Достоевский – один из величайших русских писателей и мыслителей, автор знаменитых во всем мире романов «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот». «Игрок» – история о всепоглощающей страсти к азартным играм, которой был подвержен и сам писатель. Судьба главно�го героя и обстоятельства его жизни во многом похожи на жизнь автора в тот период. Критики называли роман «Игрок» «историей обыкновенного безумия», Достоевский же характеризовал своего героя так: «Он поэт в своем роде, но… сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость…».



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