Игрок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Игрок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Игрок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Яна Игоревна Морина одна растила двух сыновей – Лёшку и Илью. Младший – Лёшка мечтал стать юнгой на паруснике «Крузенштерн» и втайне копил деньги на дорогу. Однажды он сбежал из дома, но его скоро поймали и вернули обратно. Морина была в растерянности. Она понимала, что теряет контакт с младшим сыном. Старший, Илья, занимал позицию невмешательства. Сосед Мориных, дальнобойщик Колосов, предложил как-то Яне Игоревне не ругать Лёшку, а попытаться его понять. После очередного конфликта Лёшка снова пропал. Морина поняла, что он опять решил удрать в Калининград, где в это время находился парусник «Крузенштерн». Участковый Иван Панов, хорошо знакомый с проблемами семьи Мориных, пообещал, что беглеца скоро поймают. Спустя некоторое время, Мориной действительно позвонили из милиции и попросили приехать. Лёшка нашёлся. Оказалось, что его обнаружили в фуре дальнобойщика Колосова. Не разобравшись в чём дело, Морина устроила соседу скандал. Она решила, что дальнобойщик помог Лёшке бежать. Вскоре выяснилось, что это не так. Колосов и сам ни о чём не подозревал. Он предложил Яне Игоревне прийти к ним и поговорить с её сыновьями. Когда разговор, наконец, состоялся, Морина почувствовала вдруг укол ревности. Она увидела, что сыновья прислушиваются к советам постороннего человека, мужчины. Яна Игоревна объявила сыновьям, что решила купить билеты, чтобы съездить всем вместе в Калининград – посмотреть парусник, на который так мечтал попасть Лёшка. Младший был в восторге. Занявшись сборами, Морина вдруг обнаружила, что пропала довольно значительная сумма денег, которую она откладывала. Выяснилось, что их взял старший сын – Илья. Оказывается, он уже давно делал ставки в лотерее в надежде выиграть автомобиль. Однажды, Морина снова увидела вместе Лёшку и дальнобойщика Колосова. Лёшка катался на новеньком велосипеде. Решив, что Колосов таким образом пытается «подбить к ней клинья», Яна Игоревна прямо заявила ему об этом. На самом деле оказалось, что Лёшка уже давно подрабатывал на стоянке дальнобойщиков мытьём машин. Яна Игоревна, наконец, поняла, как важно разговаривать с сыновьями, а не поучать и не шпынять их. В тот же день Илья сказал матери, что больше не играет в лотерею.

Игрок слушать на видеосервисе Wink.

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