Играй лучше! Секреты мастерства от мировых чемпионов. Алан Стейн-мл. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга Алана Стейна — младшего посвящена умению побеждать. Автор более 15 лет работал тренером в NBA бок о бок с мировыми звездами баскетбола, наблюдал их выступления и тренировки, беседовал с коллегами-тренерами и брал на заметку привычки чемпионов. Весь этот бесценный опыт лег в основу простой системы из 15 качеств, необходимых для победы в спорте, бизнесе и жизни. Книга будет полезна каждому, кто мечтает раскрыть свой талант, вырастить успешных детей, создать команду мечты и привести ее на вершину.





Играй лучше! Секреты мастерства от мировых чемпионов слушать на видеосервисе Wink.