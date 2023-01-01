Игра в снежки. Валерий Бочков (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Рассказ «Игра в снежки» Валерия Бочкова – победитель международного конкурса малой прозы, проводимого газетой «Московский комсомолец». Москва предстает в рассказе в двух обликах: высоткой на Котельнической и общежитием Устьинской фабрики, в образах Марека Крыжановского, мальчика из интел�лигентной семьи, и Сани Мотанкина, отец которого отбывает срок за вооруженный грабеж. Жестокая игра в снежки одноклассников Марека и Сани в Москве прихотливо повторяется спустя много лет в Нью-Йорке во время рекордного за последние сто лет снегопада.



Игра в снежки слушать на видеосервисе Wink.