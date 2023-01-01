Игра в обороне. Кендалл Райан (книга, 2021) слушать онлайн
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Сюжет
Будоражащий любовный роман! Что делать, если единственная девушка, которая заставляет сердце Джастина Брэди биться чаще,– сестра его лучшего друга? Взять себя в руки и ни в коем случае не смотреть в ее сторону! Во всяком случае, попытаться. Попытаться завтра. А сегодня можно неплохо погулять с друзьями, расслабиться и… провести с ней ночь. Элиза давно влюблена в лучшего друга своего брата. Она хранит это в секрете, ведь уверена, что, во-первых, ее брат никогда не одобрит таких отношений, а, во-вторых, Джастин не воспринимает ее всерьез. К счастью, Элиза сильно ошибается насчет Джастина. К несчастью, они оба невообразимые упрямцы, и теперь, чтобы быть вместе, им придется не только открыть свои чувства, но и сыграть в обороне.
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