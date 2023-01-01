Игра в куклы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
Сюжет
Виктор Рубцов говорит своей жене Елене, что хочет ребенка. Но Елена заявляет, что он еще сам порой похож на большого ребенка – легкомысленный и безответственный. Виктор решает доказать жене свою зрелость. На улице он знакомится с беременной девушкой Надей. Она рассказывает ему, что ее прогнал любимый парень. А дома – родители-алкоголики, поэтому она вынуждена, полуголодная, бродить по улицам, чтобы поменьше с ними сталкиваться. Виктор приводит Надю домой – покормить. Елена недовольна. Виктор предлагает Наде пожить у них. Елена устраивает скандал, во время которого случайно рвется цепочка, подаренная Лене ее покойной матерью. Вскоре Лена выставляет Надю из квартиры. А вслед за этим обнаруживается пропажа цепочки. Лена обвиняет Виктора в безответственности. Она уверена, что цепочку украла Надя. Через некоторое время Надя встречает Виктора и отдает цепочку – она отдавала ее в починку. Витя хочет посмотреть, в каких условиях живет Надя. Он надевает на нее цепочку, и они идут домой к Наде. Там Витя признается, что все время думал о Наде. Они целуются. Их застает Елена. Она видит на Наде свою цепочку. Возмущенная Елена уходит от Виктора, а он приводит домой Надю. Виктор уже готов стать ее мужем, но объявляется Георгий – отец Надиного будущего ребенка. Надя уходит к нему. Виктор разыскивает Лену, он узнает, что она беременна от него. Лена отказывается возвращаться к Виктору. Она уезжает в другой город. Витя остается один.
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