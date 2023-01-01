Игра снов. Алексей Брусницын (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Третья книга серии «Приключения Буратино». Все книги серии автономны и могут читаться по отдельности.Что будет с нами после пришествия технологической сингулярности? Куда заведёт человечество игровая индустрия под управлением искусственного интеллекта? Как трансформируются представлени�я о чести, совести и смысле жизни.Главный герой существует на грани двух миров: антиутопической реальности и виртуального средневековья.



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