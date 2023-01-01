Игра начинается. Дэвид Джексон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Томас Броган – серийный убийца. За спиной у него куча трупов. Спасаясь от полицейской погони, он прячется в заколоченном доме на тихой улочке. И обнаруживает, что чердак его убежища соединен с чердаками других домов, и на каждом – открытый люк вниз. Драгоценная возможность незаметно навещать своих новых соседей… Вот когда начинается настоящее веселье. Потому что есть одна вещь, которую Броган любит даже больше, чем убивать, – это играть со своими будущими жертвами. В ход идет все – их секреты и тайны, слабые места и тонкие душевные струны. О, Броган – великий психолог! Сейчас в его распоряжении имеются три дома. Одинокая старушка. Вечно ссорящаяся семейная пара средних лет. Счастливые молодожены. Итак, кто станет первым? Игра начинается…



Игра начинается слушать на видеосервисе Wink.