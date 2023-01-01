Игра Кота. Книга шестая. Роман Прокофьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань. Фантастический роман Романа Прокофьева, шестая книга цикла «Игра Кота», жанр боевое фэнтези, героическая фантастика, LitRPG. Говорят, у «Сферы Миров» нет границ. Игроки шагнули во вселенную, полную тайн. И она готовится защитить себя. Тот, кто вв�язался в эту игру, уже не может остановиться. Добро и зло, надежда, вера и любовь – все летит в один костер, когда Кот играет по-крупному. И ставка на кону простая и страшная – сама жизнь торговца.



Игра Кота слушать на видеосервисе Wink.