WinkАудиокнигиИгра Кота. Книга пятая. Роман Прокофьев
Игра Кота. Книга пятая. Роман Прокофьев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика618 мин18+
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Сюжет
Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань. Фантастический роман Романа Прокофьева, пятая книга цикла «Игра Кота», жанр боевое фэнтези, героическая фантастика, LitRPG. Сфера Миров… Она велика, почти безгранична. Тысячи геймеров в поисках славы, сокровищ и денег исследуют неизведанные тропы сотен миров. Альянсы игроков заключают союзы, затевают разрушительные войны и выдвигают ультиматумы, стремясь к власти над Сферой. Но настоящим хозяином станет лишь тот, кто соберет все Ключи. Игра продолжается. Это игра, Игра с большой буквы. Игра Кота.
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