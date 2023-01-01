Игра Кота. Книга пятая. Роман Прокофьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань. Фантастический роман Романа Прокофьева, пятая книга цикла «Игра Кота», жанр боевое фэнтези, героическая фантастика, LitRPG. Сфера Миров… Она велика, почти безгранична. Тысячи геймеров в поисках славы, сокровищ и денег исследуют неизведанные тропы сотен миров. Альянсы игроков заключают союзы, затевают разрушительные войны и выдвигают ультиматумы, стремясь к власти над Сферой. Но настоящим хозяином станет лишь тот, кто соберет все Ключи. Игра продолжается. Это игра, Игра с большой буквы. Игра Кота.



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