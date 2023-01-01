Игра Хаоса. Подъем к бездне. Книга десятая. Часть первая.. Алексей Свадковский
Wink
Аудиокниги
Игра Хаоса. Подъем к бездне. Книга десятая. Часть первая.. Алексей Свадковский

Игра Хаоса. Подъем к бездне. Книга десятая. Часть первая.. Алексей Свадковский (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Месть, власть, сила, заговоры и старые обиды все это тесным клубком сплетается воедино, и порой единственный способ его распутать удар меча.Война домов наконец началась, и в ходе нее решится, кто будет властвовать над мирами, кто будет править, а кто исчезнет под песками времени, забытый всеми…

Игра Хаоса слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика

Рейтинг