WinkАудиок�нигиИгра Хаоса. Подъем к бездне. Книга десятая. Часть первая.. Алексей Свадковский
Игра Хаоса. Подъем к бездне. Книга десятая. Часть первая.. Алексей Свадковский (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика16+
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О книге
Месть, власть, сила, заговоры и старые обиды все это тесным клубком сплетается воедино, и порой единственный способ его распутать удар меча.Война домов наконец началась, и в ходе нее решится, кто будет властвовать над мирами, кто будет править, а кто исчезнет под песками времени, забытый всеми…
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