Игра. Алая чума. До Адама. Письма Кэмптона – Уэсу. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Восемнадцатый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя повести о написанные в разных жанрах. Боксерская повесть «Игра», фантастические повести «До Адама» и «Алая чума», любовная повесть «Письма Кэмтона – Уэсу».



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