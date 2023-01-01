WinkАудиокнигиИгра. Алая чума. До Адама. Письма Кэмптона – Уэсу. Джек Лондон
Игра. Алая чума. До Адама. Письма Кэмптона – Уэсу. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения, Классика942 мин12+
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Сюжет
Восемнадцатый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя повести о написанные в разных жанрах. Боксерская повесть «Игра», фантастические повести «До Адама» и «Алая чума», любовная повесть «Письма Кэмтона – Уэсу».
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