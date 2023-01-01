Идущий в бесконечности. Взлет и падение нового магната. Майкл Льюис. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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О книге
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
В мире всего две-три тысячи миллиардеров. Биография каждого из них — интересная история: как этому человеку удалось заработать состояние? Особенно если он стал миллиардером за пару лет. Особенно если разбогател на криптовалюте.
Таков Сэм Бэнкман-Фрид. В 26 лет он запустил криптобиржу FTX и вскоре стал миллиардером, самым богатым человеком в мире в возрасте до 30 лет. А спустя три года его миллиарды растворились в воздухе.
Как это вышло? В чем причина взлета и краха FTX? И что это говорит о криптобизнесе?
Майкл Льюис, журналист и биограф Сэма Бэнкмана-Фрида, рассказывает историю этого человека — иногда странную, иногда забавную и очень противоречивую.
Идущий в бесконечности слушать на видеосервисе Wink.