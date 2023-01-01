Идиот. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Федор Михайлович Достоевский – великий русский классик и психолог. В его произведениях неподражаемо реалистично раскрываются ключевые стереотипные характеры общества. Видимо, это общество не только русское, ибо не имел бы всемирного признания гений Достоевского. В романе, пятом по счету написания, Федор Михайлович представляет читателю своеобразное видение явления Христа в наше общество. Князь Мышкин, неслучайно, прибывающий после лечения от эпилепсии с гор Швейцарии в Россию, как и Иисус, с грустью, тоской и всепрощением взирает на суету алчного, глупого и ненасытного до всевозможных пороков мещанства. Книга, тем не менее, совсем не выглядит, как пророческое евангелие, но предлагает анализ и видение искаженного мира через призму всепрощения. Мир этот не поддается здравому осмыслению Мышкина, статус Князь которого, будто и не уместен в течение романа. Мышкин понимает, что не способен повлиять на всю трагичность и безысходность окружающего его ‘нового’ общества, принимает решение вернуться в психическую лечебницу далеко в Альпах. Непреходящая тысячелетняя борьба духовных и материальных ценностей отражается в духе и написании этого великого труда, и по праву, произведение Достоевского – вечно.



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