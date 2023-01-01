Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует. Ицхак Адизес. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Глядя на управление через призму его функций, Ицхак Адизес приходит к выводу, что идеальный менеджер встречается только в книгах. Ведь ни один человек не способен справляться сразу со всеми этими функциями на достаточно высоком уровне. И это хорошая новость: можно не тратить энергию на то, чтобы стать идеальным руководителем.

Еще одна хорошая новость – то, что не доступно одному менеджеру, может воплотить команда, в которой люди компенсируют слабые стороны друг друга. Остается лишь научиться взаимодействовать с людьми иного склада и эффективно использовать конфликты, неизбежные в комплементарной команде. Как это сделать, и рассказывает Ицхак Адизес.



Идеальный руководитель слушать на видеосервисе Wink.