Идеальный командный игрок. Как распознать и развить три ключевых качества. Патрик Ленсиони. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Автор книги «Идеальный командный игрок» Патрик Ленсиони убежден, что член рабочей команды должен обладать тремя качествами: скромностью, жаждой деятельности и чуткостью. Если какого-то качества не хватает, максимально возможная продуктивность команды «пробуксовывает». Но выявить и развить ключевые активы не так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому Ленсиони, приводя историю перемен в строительной компании, список вопросов для собеседований, анкеты для оценки персонала и конкретные советы, раскрывает нюансы применения модели идеального командного игрока. Все для того, чтобы вы сразу могли взять ее на вооружение и получить преимущества перед теми, кто с ней не знаком.
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