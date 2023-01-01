WinkАудиокнигиИ всё -таки мир материален. Часть первая. Библия.. Сергей Александрович Акимов
И всё -таки мир материален. Часть первая. Библия.. Сергей Александрович Акимов (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Религия и духовная литература, Эзотерика200 мин16+
Сюжет
Всё, что здесь написано, не является строгой научной истиной. Это то, во что я верю. Я взял за основу реальность Библейских чудес. И попытался совместить их с положениями современной науки. Что из этого вышло, смотрите сами.
И всё -таки мир материален слушать на �видеосервисе Wink.