И всё -таки мир материален. Часть первая. Библия.. Сергей Александрович Акимов
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И всё -таки мир материален. Часть первая. Библия.. Сергей Александрович Акимов

И всё -таки мир материален. Часть первая. Библия.. Сергей Александрович Акимов (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Религия и духовная литература, Эзотерика200 мин16+

Сюжет

Всё, что здесь написано, не является строгой научной истиной. Это то, во что я верю. Я взял за основу реальность Библейских чудес. И попытался совместить их с положениями современной науки. Что из этого вышло, смотрите сами.

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