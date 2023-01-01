И возвращается ветер…. Владимир Буковский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«И возвращается ветер…» – автобиография известного советского диссидента, правозащитника и писателя Владимира Буковского. В центре его рассказа – феномен карательной психиатрии, метод, который использовался советской властью для подавления инакомыслящих. Буковский 12 лет провел в тюрьмах и спецбольницах и первым рассказал об этой жестокой системе публично. Автор рассуждает о справедливости, достоинстве и стоимости человеческой свободы, делится воспоминаниями о времени, когда борьба за свободу мысли оборачивалась личной трагедией. Автобиография Буковского – живое свидетельство истории, написанное человеком, который бросил вызов своим тюремщикам и смог их пережить. Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



И возвращается ветер… слушать на видеосервисе Wink.