И в горе и в радости. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

В результате нечастного случая муж Виктории Лавровой Виктории Константин стал инвалидом. Врачи советовали продолжать лечение и ждать. Вика не сомневалась, что любимый муж должен поправиться. Но Константин становился грубым, раздражительным, постоянно оскорблял Вику. Вика изо всех сил старалась найти этому оправдание. Сейчас Косте нужны были забота и терпение. Подруга посоветовала Вике замечательного врача – Павла Калинина, у которого собственная методика лечения подобных травм. С появлением Павла Вика и Костя снова смогли найти общий язык. У Лавровых появилась надежда. Однако вскоре Вика поняла, что любит Павла, и он отвечает ей взаимностью. Вика не могла больше разрываться между чувством и долгом. Однако Костя подозревает Вику в связи с Павлом и сам отказывается от лечения и пытается покончить с собой. И только поняв, что может потерять мужа навсегда, Вика осознает, как он дорог ей, и что она любит его одного, и хочет быть с ним всегда – и в горе, и в радости.



И в горе и в радости слушать на видеосервисе Wink.