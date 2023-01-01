И в аду есть герои. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый синтетический наркотик «стим» оказался способен порождать чудовищ не только в воспаленном мозгу наркоманов. Благодаря «стиму» пришел в этот мир верный слуга Великого Господина. Пришел, чтобы возродить посеянные тысячелетия назад семена Ненависти. И снова, как уже случалось в далеком прошлом, смертельная опасность заставила нынешних хозяев Земли – людей объединиться с потомками древних магов, правившими планетой в доисторические времена. С жителями Тайного Города…



И в аду есть герои слушать на видеосервисе Wink.