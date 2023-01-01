И третий – не лишний, или Чертежи Фараона. Борис Евсеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Соня Галкина приезжает из Ленинграда к родителям в Москву встречать Новый год. Она должна была познакомить их со своим мужем Виктором, но он остался дома, так как молодожены поссорились. Соня просит случайного прохожего пойти с ней и выдать себя за Виктора. Но неожиданно приезжает и сам Виктор. Все заканчивается веселым выяснением отношений. Исполнители: Рассказчик – Васильев Владимир; Баташов – Ронинсон Готлиб; Соня – Ряховская Эльвира; Галкин – Броневой Леонид; Галкина – Белоусова Анна; Милица – Георгиевская Анастасия; Виктор – Мащенко Владимир; Сабуров – Конопацкий Иосиф; Ведущая – Калинина Любовь; Соседи и пассажиры метро – Аугшкап Агрий, Антропова Галина, Каеев Леонид, Разинова Елизавета, Чижевская Марина, Сережина Светлана, Воинова Людмила



И третий – не лишний, или Чертежи Фараона слушать на видеосервисе Wink.