WinkАудиокнигиИ снова однажды… Розы. Любовь. Путешествия. Алиса Даншох
И снова однажды… Розы. Любовь. Путешествия. Алиса Даншох (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Приключения, Учебная и научная литература12+
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Сюжет
В новую книгу писателя и журналиста, обозревателя «Литературной газеты» Алисы Даншох, материалы которой публикуются в этом издании второй десяток лет, вошли культурологические эссе, объединенные тремя темами. Это розы, любовь – как же без неё!– и путешествия в разные точки планеты. Автор всегда находит свой взгляд, неповторимую интонацию в рассказах о самом разном.
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