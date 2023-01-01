И снова однажды… Розы. Любовь. Путешествия. Алиса Даншох (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

В новую книгу писателя и журналиста, обозревателя «Литературной газеты» Алисы Даншох, материалы которой публикуются в этом издании второй десяток лет, вошли культурологические эссе, объединенные тремя темами. Это розы, любовь – как же без неё!– и путешествия в разные точки планеты. Автор всегда находит свой взгляд, неповторимую интонацию в рассказах о самом разном.



И снова однажды… Розы слушать на видеосервисе Wink.