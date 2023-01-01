И пришла любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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И пришла любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

И пришла любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Татьяна Марьина тайно любит красивого студента Евгения, и обращается к психоаналитику с просьбой – как сделать, чтобы Евгений тоже обратил на нее внимание? Психоаналитик советует Татьяне покинуть мир грез и спуститься на землю, но Татьяна убеждена – Евгений предназначен ей судьбой. И когда трагические обстоятельства делают их общение невозможным, Татьяна решается на брак по расчету, не подозревая, что именно он и сделает ее счастливым…

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