И пришла любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Татьяна Марьина тайно любит красивого студента Евгения, и обращается к психоаналитику с просьбой – как сделать, чтобы Евгений тоже обратил на нее внимание? Психоаналитик советует Татьяне покинуть мир грез и спуститься на землю, но Татьяна убеждена – Евгений предназначен ей судьбой. И когда �трагические обстоятельства делают их общение невозможным, Татьяна решается на брак по расчету, не подозревая, что именно он и сделает ее счастливым…



И пришла любовь слушать на видеосервисе Wink.