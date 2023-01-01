I Am That Girl. Как перестать играть чужие роли и стать собой. Алексис Джонс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перестаньте прислушиваться к голосу в своей голове, который говорит, что вы недостаточно хороши. Перестаньте беспокоиться, что у вас нет идеального тела, идеальной работы, идеальных отношений или еще чего-то идеального. Перестаньте позволять другим людям определять ваши границы. И начните жить той жизнью, которой действительно хотите (прямо сейчас!) Той, на которую у вас не хватало смелости, но которая абсолютно реальна! Алексис Джонс – основатель некоммерческой организации для женщин I AM THAT GIRL, мотивационный оратор и активистка, предлагает начать играть по своим правилам. Пора уже сбросить маски и стать ТОЙ САМОЙ ДЕВУШКОЙ: смелой, стойкой, настоящей, решительной, немного неидеальной, но уникальной и любящей себя, несмотря ни на что.



I Am That Girl слушать на видеосервисе Wink.