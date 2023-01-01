HR в борьбе за конкурентное преимущество. Дэйв Ульрих, Уэйн Брокбэнк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, рисунки, инструменты самооценки и примеры в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Какой должна быть служба управления человеческими ресурсами в современной компании и что она может ей дать? По мнению авторов настоящей книги, посвятивших изучению этой проблемы многие годы, самое главное в работе HR-службы – это результат, обеспечивающий создание дополнительной рыночной ценности для компании. Они выделили ключевые роли этой службы – защитника интересов сотрудников, административного эксперта, катализатора изменений и стратегического партнера. Предложенные в книге подходы вполне можно реализовать на практике. Книга, несомненно, заинтересует специалистов в области управления человеческим ресурсами, которые стремятся к изменениям в своей компании, усовершенствованию ее HR-службы и повышению собственного профессионального уровня. Она также окажется полезной для менеджеров любых сфер деятельности.



HR в борьбе за конкурентное преимущество слушать на видеосервисе Wink.