HR-маркетинг. Как сделать вашу компанию мечтой всех кандидатов. Илья Батлер
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HR-маркетинг. Как сделать вашу компанию мечтой всех кандидатов. Илья Батлер

HR-маркетинг. Как сделать вашу компанию мечтой всех кандидатов. Илья Батлер (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Экономика и бизнес16+

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О книге

Традиционные методы HR плохо работают на таких высококонкурентных рынках, как IT-индустрия. Очень часто, чтобы удержать крутых сотрудников, их просто закидывают деньгами. Но уже через год они меняют место работы, потому что деньги приносят радость только два-три месяца, а потом начинает хотеться большего. Илья Батлер предлагает организовать работу HR-подразделения абсолютно по-новому: использовать маркетинговые инструменты для привлечения и удержания сотрудников. В этой максимально нескучной книге, с юмором и без «воды», на конкретных примерах из жизни он показывает, как правильно построить общение с кандидатами и сотрудниками на всех этапах: подбора, онбординга, собственно работы и оффбординга, для того чтобы ваша компания стала работодателем мечты.

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Жанр
Экономика и бизнес

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