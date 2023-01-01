Homo Prospectus. Человек, который смотрит в будущее. Мартин Селигман, Питер Рейлтон, Рой Баумайстер, Чандра Шрипада. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Мы называем себя Homo sapiens, что означает «человек разумный». Но это гордое звание больше похоже на хвастовство, чем на правду.

Что делает нас разумными? Язык, инструменты, сотрудни�чество, культура — все это не уникально для человека. Но есть кое-что, действительно отличающее нас от других живущих на земле существ. Это способность заглядывать в будущее. Наше предвидение создало цивилизацию и поддерживает ее существование. Оно вдохновляет нас, но также вызывает депрессию и беспокойство, когда мы пытаемся оценивать свою жизнь.

Более подходящее название для нас было бы Homo prospectus — человек впередсмотрящий, потому что мы процветаем, лишь разглядывая свои перспективы.

Способность смотреть в будущее делает нас мудрыми. Как недавно выяснили психологи и нейробиологи, это центральная функция нашего большого мозга, которая делает нас действительно уникальными.



Homo Prospectus слушать на видеосервисе Wink.