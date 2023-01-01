Гвоздь & винил. Михаил Гальцов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

КУЛЬТОВЫЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН МИХАИЛА ГАЛЬЦОВА «ГВОЗДЬ И ВИНИЛ»!!! АНАБАСИС ИЗ КОНЦА СЕМИДЕСЯТЫХ В КОНЕЦ ДЕВЯНОСТЫХ ГОДОВ ДВАДЦАТОГО ВЕКА!!! ЭТО – КНИГА,КОТОРУЮ ВЫ ХОТЕЛИ ПРОЧЕСТЬ, НО НЕ ЗНАЛИ,ЧТО ОНА ЕСТЬ!!! Роман Михаила Гальцова, озвученный Кириллом Головиным, подтверждает фразу Сергея Довлатова: «Талант – это как похоть. Трудно утаить. Ещё труднее симулировать». … это синкопированное повествование будет вестись на флэшбэках, вспыхивающих в моём мозгу не без помощи виски и разрешённых седативных препаратов. Калевалы и Гайаваты вместе с их Вяйнемяйненами и Ситками Чарли здесь нет. Есть только одинокая старая крыса, волочащая в тёмное подполье глупого деревянного мальчика. Так что решайте сейчас, хотите вы увидеть мою «Нарнию» или нет.Если нет, то «arrividerci», а если да – прошу пожаловать на борт! (М.Гальцов«Гвоздь и винил») Внимание! Все события и персонажи являются вымышленными. Любое совпадение с реальными событиями и людьми – случайно. Фонограмма содержит нецензурную брань. Звукорежиссер: Эмиль Сатбаков Редактор озвучки: Лидия Ощепкова



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