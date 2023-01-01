WinkАудиокнигиГуны материальной природы и перенос сознания. Владимир Древс
Гуны материальной природы и перенос сознания. Владимир Древс (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Религия и духовная литература, Саморазвитие12+
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Сюжет
Благость, страсть и невежество – три пути, которые человек может выбрать, и они определены тремя гунами. Специалист по индуистской философии Владимир Древс объяснит разницу между ними, опишет причины наших страданий, а также то, как гуны проявляются в жизни, как на них влияют окружающие и в че�м преимущества жизни в благости.
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