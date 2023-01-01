Гуманократия. Как сделать компанию такой же гибкой, смелой и креативной, как люди внутри нее. Гэри Хэмел, Микеле Занини. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Если вы не чувствуете признания на работе, эта книга для вас. Если вас напрягают нелепые правила вашей корпорации и авторитаризм начальства, эта книга для вас. Если вы с тоской понимаете, что через несколько лет на вашу должность вполне может претендовать андроид и руководство с удовольствием предпочтет его, эта книга для вас. Плоха не ваша работа, а правила, по которым она организована. Они вдохновлены бюрократией — таким привычным и таким отвратительным понятием. Бюрократия — яд для корпораций. Но теперь противоядие найдено. Предлагающая детальный план спасения бизнеса от бюрократических цепей книга Гэри Хэмела и Микеле Занини заслуженно вошла в десятку лучших книг о технологиях 2020 года по версии Forbes. Самое важное и ценное из нее — в этом саммари.
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