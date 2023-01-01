Гуманократия. Как сделать компанию такой же гибкой, смелой и креативной, как люди внутри нее. Гэри Хэмел, Микеле Занини. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Если вы не чувствуете признания на работе, эта книга для вас. Если вас напрягают нелепые правила вашей корпорации и авторитаризм начальства, эта книга для вас. Если вы с тоской понимаете, что через несколько лет на вашу должность вполне может претендовать андроид и руководство с удовольствием предпочтет его, эта книга для вас. Плоха не ваша работа, а правила, по которым она организована. Они вдохновлены бюрократией — таким привычным и таким отвратительным понятием. Бюрократия — яд для корпораций. Но теперь противоядие найдено. Предлагающая детальный план спасения бизнеса от бюрократических цепей книга Гэри Хэмела и Микеле Занини заслуженно вошла в десятку лучших книг о технологиях 2020 года по версии Forbes. Самое важное и ценное из нее — в этом саммари.



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