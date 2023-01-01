Грустный праздник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Приближался день рождения Людмилы Савельевой, но праздничного настроения у нее не было. С тех пор, как сын Виктор разбогател и купил завод, на котором работал ее муж Игорь, в семье постоянно возникали скандалы. Муж считал, что сын разбазаривает завод и увольняет людей, чтобы еще больше разбогатеть. Виктор, в свою очередь, пытался объяснить отцу, что купил обанкротившийся завод, который нужно поднимать, а для этого необходимы средства, таким образом, увольнения были неминуемы. Отец и сын перестали общаться. Людмиле, чтобы поговорить с Виктором, приходилось идти на хитрость и скрывать от мужа встречи с сыном. Перед днем рождения матери, Виктор предложил ей отметить праздник в ресторане, все расходы он брал на себя. Узнав об этом, Игорь устроил скандал, Людмиле пришлось отказать сыну. День рождения было решенное отметить дома, вдвоем с супругом. В самый пик празднования к родителям приехал Виктор и подарил Людмиле путевку на двоих за границу. Людмила пришла в восторг, но Игорь снова начал требовать, чтобы она отказалась от подарка сына. Людмила впервые высказала мужу все, что думает о нем, в том числе, что, по ее мнению, муж завидует родному сыну. Игорю стало плохо, он попал в больницу. Людмила, чувствуя вину, готова была забрать свои слова обратно, когда поняла, что у ее мужа возникли какие-то отношения с лечащим врачом Ираидой. Вскоре Ираида запретила Людмиле навещать мужа в больнице, аргументируя тем, что Игорю становится хуже после посещений жены. Людмила, боясь за состояние Игоря, согласилась. В день выписки Людмила отпросилась с работы, чтобы приготовить для супруга вкусный ужин, но дома ее ждал сюрприз. Вместе с Игорем к ним в квартиру пришла Ираида, которая недвусмысленно дала понять Людмиле, что теперь стала женщиной Игоря. Людмила ушла из дома. Она с трудом привыкала к одиночеству. Прошло время. Однажды сын сообщил Людмиле, что встретился с отцом. Тот, наконец, оценил усилия Виктора и признал, что дела на заводе пошли в гору. Отец попросил сына помирить его с матерью. Людмила согласилась встретиться с Игорем, но отказалась возвращаться к нему. Она поняла, что больше не хочет жить ради кого-то, ей нравилась ее одинокая жизнь, и Игорю пришлось с этим смириться.



Грустный праздник слушать на видеосервисе Wink.