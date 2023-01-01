Грустный праздник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Грустный праздник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Грустный праздник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Приближался день рождения Людмилы Савельевой, но праздничного настроения у нее не было. С тех пор, как сын Виктор разбогател и купил завод, на котором работал ее муж Игорь, в семье постоянно возникали скандалы. Муж считал, что сын разбазаривает завод и увольняет людей, чтобы еще больше разбогатеть. Виктор, в свою очередь, пытался объяснить отцу, что купил обанкротившийся завод, который нужно поднимать, а для этого необходимы средства, таким образом, увольнения были неминуемы. Отец и сын перестали общаться. Людмиле, чтобы поговорить с Виктором, приходилось идти на хитрость и скрывать от мужа встречи с сыном. Перед днем рождения матери, Виктор предложил ей отметить праздник в ресторане, все расходы он брал на себя. Узнав об этом, Игорь устроил скандал, Людмиле пришлось отказать сыну. День рождения было решенное отметить дома, вдвоем с супругом. В самый пик празднования к родителям приехал Виктор и подарил Людмиле путевку на двоих за границу. Людмила пришла в восторг, но Игорь снова начал требовать, чтобы она отказалась от подарка сына. Людмила впервые высказала мужу все, что думает о нем, в том числе, что, по ее мнению, муж завидует родному сыну. Игорю стало плохо, он попал в больницу. Людмила, чувствуя вину, готова была забрать свои слова обратно, когда поняла, что у ее мужа возникли какие-то отношения с лечащим врачом Ираидой. Вскоре Ираида запретила Людмиле навещать мужа в больнице, аргументируя тем, что Игорю становится хуже после посещений жены. Людмила, боясь за состояние Игоря, согласилась. В день выписки Людмила отпросилась с работы, чтобы приготовить для супруга вкусный ужин, но дома ее ждал сюрприз. Вместе с Игорем к ним в квартиру пришла Ираида, которая недвусмысленно дала понять Людмиле, что теперь стала женщиной Игоря. Людмила ушла из дома. Она с трудом привыкала к одиночеству. Прошло время. Однажды сын сообщил Людмиле, что встретился с отцом. Тот, наконец, оценил усилия Виктора и признал, что дела на заводе пошли в гору. Отец попросил сына помирить его с матерью. Людмила согласилась встретиться с Игорем, но отказалась возвращаться к нему. Она поняла, что больше не хочет жить ради кого-то, ей нравилась ее одинокая жизнь, и Игорю пришлось с этим смириться.

Грустный праздник слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг