Грустная весна / La Primavera Triste.. Висенте Бласко-Ибаньес (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 7 часов и 41 минуту. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Предлагаем вниманию читателей сборник рассказов крупнейшего испанского писателя-реалиста конца XIX – первой трети Х�Х века Висенте Бласко Ибаньеса (1867–1928), бунтаря, революционера, в своем творчестве беспощадно критиковавшего окружающую действительность.



Грустная весна / La Primavera Triste слушать на видеосервисе Wink.