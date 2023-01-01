Грустная весна / La Primavera Triste.. Висенте Бласко-Ибаньес
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Грустная весна / La Primavera Triste.. Висенте Бласко-Ибаньес

Грустная весна / La Primavera Triste.. Висенте Бласко-Ибаньес (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Иностранные языки461 мин16+

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Сюжет

Длительность записи: 7 часов и 41 минуту. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Предлагаем вниманию читателей сборник рассказов крупнейшего испанского писателя-реалиста конца XIX – первой трети ХХ века Висенте Бласко Ибаньеса (1867–1928), бунтаря, революционера, в своем творчестве беспощадно критиковавшего окружающую действительность.

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