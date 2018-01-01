Грозовой перевал. Эмили Бронте (книга, 2020) слушать онлайн

«Грозовой Перевал» (1847) – единственный роман, написанный Эмили Бронте без участия сестер. Эта книга принесла писательнице славу. На вересковых пустошах Йоркшира «Грозовой Перевал» скрывает мрачные тайны, здесь разворачивается трагическая история бурной, роковой любви Хитклифа и Кэтрин. Демоническая страсть двух сильных личностей, не желающих идти на уступки, из-за чего страдают и гибнут не только они, но и окружающие их люди. Читатели и литературные критики назвали эту книгу шедевром уже после смерти автора. Эта история по сей день остается одной из самых популярных книг в мире, она многократно экранизировалась различными режиссерами, включая таких мастеров, как Луис Бунюэль и Жак Риветт. © Storysidе



Грозовой перевал слушать на видеосервисе Wink.