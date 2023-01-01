Гроуинг 1.1. 22 маркетинговых действия для роста бизнеса. Игорь Манн,Иван Черемных (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Новая книга сооснователей агентства «Манн, Черемных ипартнеры»– краткое руководство побыстрому росту бизнеса. Хотите быстрых результатов? Дляэтого необязательно читать фундаментальные труды помаркетингу насотни страниц. Работает нетеория– работает четкий пошаговый план действий. Именно его вы найдете вкниге. Здесь выжата вся вода идана только суть: что делать, какделать идаже– какбыстро делать. Накаждый шаг указан срок его реализации. Короткий, новполне реальный. Если нерасслабляться, весь план можно выполнить затри месяца. Книга предназначена руководителям: тут нет подробной расшифровки тех илииных инструментов. Авторы подразумевают, что увас вштате илина аутсорсе есть компетентные специалисты. Аздесь вы найдете дорожную карту: какие задачи им поставить, чтобы получить быстрый рост. Чем быстрее купите ивнедрите– тем быстрее вырастете!



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