Гроссмейстер. Вадим Агапов
Wink
Аудиокниги
Гроссмейстер. Вадим Агапов

Гроссмейстер. Вадим Агапов (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Детективы18+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Это продолжение приключений Арсения Строганова и доктора Агапова на берегах Невы. Если бы у меня была вторая жизнь,– мог бы сказать Эраст Петрович Фандорин,– я бы провел ее вместе с ними здесь, в Петербурге. Мои дорогие читатели! Гроссмейстер" получился не хуже, чем «Талисман». Читайте, наслаждайтесь! Содержит нецензурную брань.

Гроссмейстер слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг