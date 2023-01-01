WinkАудиокнигиГ�россмейстер. Вадим Агапов
Гроссмейстер. Вадим Агапов (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Детективы18+
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Сюжет
Это продолжение приключений Арсения Строганова и доктора Агапова на берегах Невы. Если бы у меня была вторая жизнь,– мог бы сказать Эраст Петрович Фандорин,– я бы провел ее вместе с ними здесь, в Петербурге. Мои дорогие читатели! Гроссмейстер" получился не хуже, чем «Талисман». Читайте, наслаждайтесь! Содержит нецензурную брань.
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