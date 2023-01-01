Громовая поступь 6. Гром из трущоб. Дмитрий Мазуров
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Громовая поступь 6. Гром из трущоб. Дмитрий Мазуров

Громовая поступь 6. Гром из трущоб. Дмитрий Мазуров (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези, Приключения16+

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Сюжет

Кассиус Блайт, наконец, закончил своё обучение в магической академии. Что же теперь? Куда заведёт его судьба? Ответ очевиден. Не стоит полагаться на судьбу. Человек сам делает свой выбор. А значит, пора исполнить обещание, что он дал себе давным-давно, и отыскать своих старых друзей.

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