Громовая поступь 6. Гром из трущоб. Дмитрий Мазуров (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Кассиус Блайт, наконец, закончил своё обучение в магической академии. Что же теперь? Куда заведёт его судьба? Ответ очевиден. Не стоит полагаться на судьбу. Человек сам делает свой выбор. А значит, пора исполнить обещание, что он дал себе давным-давно, и отыскать своих старых друзей.



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